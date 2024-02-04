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Türkiye
TRT Haber 04.02.2024 10:24

Deprem bölgesine 46 milyar liralık yatırım atağı

Deprem bölgesine yönelik yatırımlar sürüyor. Asrın felaketinden etkilenen 11 ilin ayağa kaldırılması için 46 milyar liralık yatırım desteği yapılacak. Proje kapsamında ilgili bakanlıklar tarafından yeni iş yerleri ve okullar inşa edilecek. Hasar gören yollar ve müzeler onarılacak.

Asrın felaketinin vurduğu 11 ilin yeniden imarı için onlarca proje hayata geçiriliyor. Deprem bölgesine bu yıl 46 milyar lirayı aşkın kaynak ayrılacak, yatırım seferberliği yapılacak.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 11 ili derinden sarstı. Felaketin ardından tam bir yardım seferberliği başladı. Yaraların sarılması için devlet ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber etti.

İlk etapta depremzede ailelerin barınması için evler bir bir yükseldi. Tahrip olan alt yapı hizmetleri, kamu binaları ve tarihi yapılar onarıldı. Şimdi sırada tarımdan eğitime ulaştırmadan turizme pek çok alanın yeniden ayağa kaldırılması var.

11 il yeniden imar ediliyor

TCDD Genel Müdürlüğü, hasar gören demiryolları onarımı için 11 milyar liralık bütçe ayırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 11 ildeki iş yeri inşası için 5 milyar liraya yakın yatırım gerçekleştirecek. 

Deprem bölgesine 46 milyar liralık yatırım atağı

Deprem bölgesine yatırım atağı

Deprem bölgesinde kalıcı konutların inşası tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl boyunca da evler bir bir yükselmeye devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem bölgesi için 2 konut projesi var. Bu projelere ayrılan bütçe ise toplam 9,7 milyar lira.

Deprem bölgesi ayağa kaldırılacak

Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlığı da deprem bölgesi için kolları sıvadı.

7,5 milyarlık yatırım çelik yapılı okul inşası için ayrılırken, kültürel varlıkların bakım ve onarımı içinse 1 milyar 400 milyon lira tahsis edildi.

Hasarlı müzelerin yanı sıra zarar gören 66 bin 800 metrekarelik kütüphane onarımı da gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2025'te tamamlanması planlanan "Deprem Sonrası İskenderun Balıkçı Barınağı Yapımı Projesi" için ise 208 milyon lira harcanması planlanıyor.

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Deprem bölgesine 46 milyar liralık yatırım atağı
Deprem bölgesine 46 milyar liralık yatırım atağı
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