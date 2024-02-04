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Türkiye
AA 04.02.2024 10:32

İstanbul'da 9 bin litreden fazla sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da sahte içki imal ederek piyasaya sürme hazırlığında oldukları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri 6 milyon 765 bin lira olduğu değerlendirilen 9 bin litreden fazla sahte içki ele geçirildi.

İstanbul'da 9 bin litreden fazla sahte içki ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin yüklü miktarda sahte içki imal ederek piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde şüphelilerin kimlik bilgileri ve adresleri belirlendi.

Fatih'teki iki ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.A. ile H.K'yi yakaladı.

Depoda yapılan aramada ise 3 bin 500 litre sahte rakı, 2 bin 750 litre sahte votka, 2 bin 500 litre sahte viski ile 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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