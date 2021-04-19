Türkiye'nin en uzun bayrak direği 110 metreyle Ankara'daydı. Ancak İstanbul'daki Çamlıca Tepesi'ne yapılan 111 metre uzunluğundaki bayrak direği, Ankara'daki direğin tahtını aldı.

111 metre uzunluğundaki direkte peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği proje kapsamında dikilen direğin bayrakla buluşmasına sayılı günler kaldı.

23 Nisan'da göndere çekilecek

Bayrak, ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda göndere çekilecek. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Birçok noktadan görülebilecek

Türkiye'nin en uzun bayrak direği İstanbul'un birçok noktasından görülebilecek. Megakentin silüetine anlam katacak.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Hayrettin Kavi