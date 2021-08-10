Edirne'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı uygulama çalışmaları hızlı şekilde sürüyor.

Edirne Sağlık Müdürlüğü sırası gelen vatandaşlara aşı olma çağrısı yaparak şunları aktardı:

"İlimizde aile hekimlerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz tarafından aynı gün içinde randevusuz aşı yapılmaktadır. Hastanelerimiz de ise randevusuz gelen vatandaşlarımıza, ekiplerimiz tarafından aynı güne randevu verilerek aşıları yapılmaktadır."

Edirne'de, salgınla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 563 bin 89 COVID-19 aşısı uygulandı.

Aşı uygulamalarının başarıyla sürdüğü Edirne, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı yüzde 81,2'lik oranla Türkiye'de en yoğun aşılama yapılan iller arasında 3. sırada yer alıyor.