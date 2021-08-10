Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, bir suç örgütünün internet siteleri ve sosyal medya üzerinden sahte profillerle insanları dolandırdığını tespit etti.

Örgüt üyesi hackerlar tarafından açılan çok sayıda profil üzerinden özellikle, oto kaportacılık ve toptan giyim üzerine faaliyet yürüten esnafı hedef aldıkları belirlendi.

Örgütün, yurt genelinde 52 kişiyi yaklaşık, bir buçuk milyon lira zarara uğrattıkları anlaşıldı.

6 ilde eş zamanlı operasyon

3 ay boyunca takibe alınan suç şebekesi üyelerine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile operasyon düzenlendi.

Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, gözaltı kararı bulunan 12 kişiden 10'u yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen 10 kişiden 8'i tutuklandı. Firari 2 kişi ise aranıyor.