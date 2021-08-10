12 Ocak'ta coğrafi işaret başvurusu yapılan Hayrabolu tatlısının onay süreci 7 aydan kısa sürede tamamlandı.

Daha önce de Tekirdağ köftesi, Karacakılavuz Dimi dokuması, Malkara eski kaşar peyniri, Tekirdağ peynir helvası, Tekirdağ yapıncak salamura asma yaprağı ve Velimeşe bozası ürünleri coğrafi işaret almıştı.

Son olarak Tekirdağ soğanı için de gerekli başvurular yapıldı.

Tekirdağ'ın tescilli ürün sayısı 7'ye yükseldi

Hayrabolu tatlısı ile, Tekirdağ'ın coğrafi işaretli ürün sayısının 7 olduğunu aktaran TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Trakya'nın ürün sayısı 20'ye yükseldi. Başvurudan onay sürecine kadar laboratuvar analizleri, danışman desteği kurumumuz tarafından karşılandı. Emeği geçen ve Trakya’nın değerlerine değer katan tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ederim" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Hayrabolu tatlısı

Trakya şivesinde Hayrabol ismiyle bilinen, ana malzemesi irmik ve tuzsuz peynir olan Hayrabolu, şerbetli bir yöresel tatlıdır.

1972 yılında Hayrabolu'da üretilmeye başlanan tatlı, ilk yıllarda 'Kadı Göbeği Tatlısı' olarak adlandırılsa da zaman içerisinde Hayrabolu tatlısı, olarak anılmaya başlandı.

Hayrabolu tatlısı, pişirilip kurutulmuş ve şerbetli olarak iki şekilde satışa sunuluyor.