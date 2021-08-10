Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seydikemer'deki orman yangını kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Karaköy mahallesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, havadan helikopter ve uçakla, karadan arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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