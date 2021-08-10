Karaköy mahallesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, havadan helikopter ve uçakla, karadan arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.