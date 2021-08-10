Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 12:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
“Biz evde ne yiyorsak, ekipler de onu yesin istedik”
Muğla Köyceğiz'deki yangına müdahale eden görevliler günlerdir evlerinden uzak. Beyobası Mahallesi'nin kadınları, sıcak yemeğe hasret kalan ekipler için kolları sıvadı. O fedakar kadınlar her gün yaklaşık bin kişi için yemek yapıyor.
Koca kazanlar bu kez günlerdir alevlerle mücadele edenler için kuruldu.
Kadınlar el ele verdi, zor koşullarda çalışan işçi ve gönüllülere sıcak yemek yapıyor.
Her gün 3 çeşit yemek yapan kadınlar, “Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Anne yemeği yesinler diye kolları sıvadık” diyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devam eden yangınlarda görev alanlar, sıcak yemeğe hasret kaldı.
Beyobası Mahallesi'nin kadınları Kızılay ile işbirliği yaptı. Her gün farklı bir menüyle, 3 çeşit sıcak ve sulu yemek çıkartıp, yangında görev alanlara dağıtmaya başladı.
Kadınlar, günde yaklaşık bin kişilik yemek çıkarıp dağıtımını sağlıyorlar.
Etiketler: Kızılay Muğla Orman Yangını
Son Haberler
- 13:26
- 13:19
- 13:11
- 13:06
- 13:01
Sıradaki Haber
Tekirdağ'ın meşhur "Hayrabolu tatlısı" tescillendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz