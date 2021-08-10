Koca kazanlar bu kez günlerdir alevlerle mücadele edenler için kuruldu.

Kadınlar el ele verdi, zor koşullarda çalışan işçi ve gönüllülere sıcak yemek yapıyor.

Her gün 3 çeşit yemek yapan kadınlar, “Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Anne yemeği yesinler diye kolları sıvadık” diyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devam eden yangınlarda görev alanlar, sıcak yemeğe hasret kaldı.

Beyobası Mahallesi'nin kadınları Kızılay ile işbirliği yaptı. Her gün farklı bir menüyle, 3 çeşit sıcak ve sulu yemek çıkartıp, yangında görev alanlara dağıtmaya başladı.

Kadınlar, günde yaklaşık bin kişilik yemek çıkarıp dağıtımını sağlıyorlar.

