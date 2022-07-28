Kaza, sabah saat 06.15 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dört sokağın birleşim noktasında servis araçları kafa kafaya çarpıştı. O sırada kaldırımda yürüyerek ekmek almaya giden Osman Seyhun, çarpışma sonrası kontrolden çıkan minibüsün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Osman Seyhun, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Seyhun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Servis aracının, kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın oğlunu almaya gittiği öğrenildi.

Yaşlı adamın ölümüne sebep olan servis aracının oğlunu almaya gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ederken, görgü tanıkları olayın şokunu üzerinden atamadıklarını ve çok acı bir tesadüfe tanıklık ettiklerini ifade etti.