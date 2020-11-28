Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emniyetten sahte genelge uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve sokağa çıkma yasağı ilan edileceği ileri sürülen "Genelge" başlıklı belgelerin sahte olduğunu açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, "Genelge" başlıklı belgelerin paylaşıldığı kaydedildi.
Bu belgelerin sahte olduğu belirtilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili alınacak tüm tedbirlerin resmi kanallar vasıtasıyla duyurulduğuna işaret edildi.
Açıklamada, "Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Genelge Sosyal Medya
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