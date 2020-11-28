Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, "Genelge" başlıklı belgelerin paylaşıldığı kaydedildi.

Bu belgelerin sahte olduğu belirtilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili alınacak tüm tedbirlerin resmi kanallar vasıtasıyla duyurulduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.