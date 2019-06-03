Kimi çok iyi koku alıyor, kimi uyuşturucuyu ya da tuzaklanmış bir bombayı buluyor, kimi de arama kurtarma ekiplerinde yer belirliyor.

Bu özel köpekler, güvenlik güçlerinin en büyük yardımcıları.

Emniyetin göz bebekleri köpekler, Ankara Gölbaşı'ndaki Köpek Eğitim Merkezinde eğitiliyor.

"Köpeklerin 10 ayrı branşta görevi var"

Öncelikle köpek ırkları, özenle seçiliyor, belirleniyor. Buna göre görev dağılımı yapılıyor. Yani her köpek her göreve gönderilmiyor.

Komiser Yardımcısı Merve Hilal Yıldız, "En önemli özeliklerden birisi, köpeklerimizin ırkı, görev köpeği olma özelliği bizim için önemli. Bu ırklardan başlıcaları Belçika çoban köpeği, Hollanda çoban köpeği, Almanya çoban köpeği, labrador, golden cocker kullandığımız ırklardan bazıları" dedi.

Seçilen köpeklerin 10 ayrı branşta görev yaptığını belirten Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu branşlardan başlıcaları, narkotik madde arama köpeği, patlayıcı madde arama köpeği, silah mühimmat arama köpeği, banknot köpeği, özel operasyon köpeği, kadavra köpeği, canlı insan arama köpeği, koku molekülü ve iz takip köpeği ve tütün arama köpeği olmak üzere 10 farklı branş vardır."

Köpekler operasyona giderken bunu oyun sanıyor

Köpeklerin branş eğitimine girmesi için 1 yaşını doldurması gerekiyor. Bu 1 yıl içerisinde, her 3 ayda bir yapılan sınavlardan geçmeleri gerekiyor.

Köpek eğitmeni Eşref Ak, "Ekseriyetle patlayıcı madde arama köpekleri pasif köpeklerdir. Bunlar için daha sakin, daha ağır kanlı köpekler seçiyoruz. Tepki olarak aktif değil de pasif karakterli köpekler seçiyoruz. Patlayıcıda köpeklerin tepkisi farklıdır. Yine asayişte de koruma güdüsü yüksek köpekleri seçiyoruz. Ama narkotik tütün arama gibi branşlarda aktif olması yeterli" diye konuştu.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de suçla mücadele için köpekler kullanılıyor. Eğitimli köpekler bir operasyona giderken bunu oyun sanıyor. Operasyon bittiğinde oyun bitiyor, ödülleri ise bir top.

Köpekler eğitimini hangi polisten almışsa, onunla çalışıyor. Aralarında sarsılmaz bir bağ oluşuyor.

Köpeklerin beslenme ve bakımları da özel yapılıyor.

Köpeğinizi hibe edebilirsiniz

1 buçuk yıl süren eğitimlerinin ardından "dedektör" olarak görevlendirilmeye "hak kazanan" köpekler, farklı emniyet müdürlüklerinde görevlendiriliyor. Ve yaklaşık 10 yıl görev yapıyorlar. Görevden ayrılan köpekler, isterlerse eğitmenlerine, yoksa üçüncü şahıslara hibe edilebiliyor.

İsteyenler, özel gördükleri köpeklerini, emniyete hibe olarak da verebiliyor.

Köpeklerini hibe etmek isteyenlerin, narkotik daire başkanlığına telefonla ya da e-posta ile ulaşmaları yeterli.

Haber: Berrin Yücesan

Kamera: Ata Calapkulu