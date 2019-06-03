Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.

Devam eden operasyonda, Lice ilçesi Bağlan Mahallesi kırsalında ağaç altına çuvallar içerisinde gizlenmiş vaziyette 314,100 kilogram esrar maddesi ele geçirildiği açıklandı.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşlarn huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber