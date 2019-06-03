Adana'dan Ordu'ya giden Şükrü Deniz yönetimindeki 52 HP 878 plakalı karpuz yüklü tır, sabah saatlerinde Çorum-Samsun kara yolu İskilip kavşağı yakınlarında direksiyon kontrolünü yitirdi.

Tır, kara yolunda refüje çıkarken, kapakları açılan dorsedeki karpuzlar savrulup yola döküldü. Sürücünün yara almadığı kazada, karpuzların dökülmesi sonucu kara yolu ulaşımı kapandı.

Sürücüler dökülen karpuzları topladı

Tır sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası karpuz tarlasına dönen yol, karayolları ekiplerince iş makinesi ile temizlendi. Bazı sürücüler de kara yoluna dökülen karpuzları topladı.

Ulaşım yaklaşık 2 saat yan yoldan verildi. Kara yolu, temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA