Eminönü denilince akla ilk gelen şey balık ekmek. Buranın adeta simgesi haline gelen balıkçı teknelerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Kasım itibarıyla boşaltılması talep ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, teknelerin, tarihi yarımadaya yakışmayan görüntüler oluşturduğu ifade edildi.

O alana kiracıların alınmayacağı vurgulanarak, bütüncül bir projenin geliştirildiği belirtildi.

3 tekne işletmecisine cumaya kadar süre verildi

Büyükşehir belediyesi, burada balık ekmek satan son 3 tekneyi kaldırma kararı aldı, tekne sahiplerine ihtarname gönderildi.

Eminönü'ndeki balıkçı tekneleri hem İstanbullular hem de turistlerin uğrak mekanlarından biriydi.

Daha önce de Eminönü'ndeki iskeleler arasında ekmek arası balık satan kayıkçılar kaldırılmıştı.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Özden Ayvaz