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Yozgat’ta yük treni tıra çarptı: 1 ölü29 Ekim 2019 Salı 17:59 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 18:08
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yük treni ile çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA ]
Ankara’dan Yerköy istikametine seyreden 23208 sefer sayılı yük treni, Buruncuk köyü mevkiinde kontrollü geçişli hemzemin geçitte, Mustafa Dündar'ın kullandığı tırla çarpıştı.
Tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti
Dündar'ın cenazesi kaza yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
[Fotoğraf: AA]
Trenin makinisti, makinist yardımcısı ve bir teknisyen ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: yük treni trafik Kazası