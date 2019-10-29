Ankara’dan Yerköy istikametine seyreden 23208 sefer sayılı yük treni, Buruncuk köyü mevkiinde kontrollü geçişli hemzemin geçitte, Mustafa Dündar'ın kullandığı tırla çarpıştı.

Tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Dündar'ın cenazesi kaza yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

[Fotoğraf: AA]

Trenin makinisti, makinist yardımcısı ve bir teknisyen ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA