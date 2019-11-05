Eminönü'ndeki balık ekmek tekneleri için karar verildi: Tahliye ediliyor05 Kasım 2019 Salı 19:08 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 19:07
Eminönü'ndeki balık ekmek tekneleri hakkında mahkeme nihai kararını verdi. Balıkçılar, tahliye ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü'ndeki balıkçıların 1 Kasım'da bölgeyi terk etmelerini tebliğ etmişti.
Balıkçıların başvurusu üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından, tahliye işleminin 30 günlüğüne durdurulmasına karar verilmişti.
İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 30 günü beklemeden başvuruyu karara bağladı. Eminönü'deki balıkçıların tahliyesiyle ilgili "yürütmeyi durdurma" kararı kaldırıldı. Mahkeme kararında, 'belediyenin tahliye bildirimini durdurma talebinin usulden reddedildiği' belirtildi. Bu balıkçıların kaldırılacağı anlamına geliyor.
Mahkeme kararının taraflara ulaşmasının ardından, balıkçıların bölgeden tahliye edilmesi bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber