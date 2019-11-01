Türkiye
Mahkemeden balık ekmek satan tekneler için karar01 Kasım 2019 Cuma 11:38 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 11:46
İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifinin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin 1 Kasım'a kadar boşaltılması için ihtarname göndermişti.
Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Kaynak: DHA