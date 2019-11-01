Kahramanmaraş'tan Hakkari'ye altın götüren bir araç silahlı 5 kişi tarafından gasp edildi.

5 şüpheli, çaldıkları 13 kilogram altın, 36 bin 650 euro, 300 dolar ve bin 500 TL ile birlikte Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24 saat içinde yakalandı.

Kaynak: TRT Haber