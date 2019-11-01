Türkiye
Yol kesip 13 kilo altını gasp eden şüpheliler yakalandı01 Kasım 2019 Cuma 11:20 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 11:21
Kahramanmaraş'ta, içinde 13 kilogram altın, 36 bin 650 euro, 300 dolar ve bin 500 TL bulunan aracı gasp eden 5 şüpheli yakalandı.
Kahramanmaraş'tan Hakkari'ye altın götüren bir araç silahlı 5 kişi tarafından gasp edildi.
5 şüpheli, çaldıkları 13 kilogram altın, 36 bin 650 euro, 300 dolar ve bin 500 TL ile birlikte Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24 saat içinde yakalandı.
Kaynak: TRT Haber
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