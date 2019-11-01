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Genelkurmay Başkanı Güler Rus mevkidaşı ile görüştü01 Kasım 2019 Cuma 11:15 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 11:18
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu, Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.
[Fotoğraf: AA]
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Yaşar Güler'in, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: yaşar güler valery gerasimov suriye