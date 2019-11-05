Türkiye
Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısındaki renk değişimi için inceleme başlatıldı05 Kasım 2019 Salı 18:00 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 17:59
Atatürk Baraj Gölü'nün bazı kıyı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü. Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine, ekipler inceleme başlattı.
Vatandaşlar, Sitilce mevkii yakınında bulunan Atatürk Baraj Gölü'nde suyun renginin koyu yeşil olduğunu görünce durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Göl suyundan numune alan yetkililer, konuyla ilgili inceleme başlattı.
Alınan numunenin Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsüne gönderildiği ve renk değişiminin nedenin laboratuvarda yapılacak analiz sonucu belirleneceği öğrenildi.
Bu arada, bölgede herhangi bir toplu balık ölümüne rastlanmadığı aktarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: atatürk baraj gölü su yeşil