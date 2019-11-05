Vatandaşlar, Sitilce mevkii yakınında bulunan Atatürk Baraj Gölü'nde suyun renginin koyu yeşil olduğunu görünce durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Göl suyundan numune alan yetkililer, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Alınan numunenin Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsüne gönderildiği ve renk değişiminin nedenin laboratuvarda yapılacak analiz sonucu belirleneceği öğrenildi.

Bu arada, bölgede herhangi bir toplu balık ölümüne rastlanmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA