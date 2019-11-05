Türkiye

Hatay'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı

05 Kasım 2019 Salı 17:28 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 17:32

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, kazada ölen veya yaralanan olmadı.