Türkiye
Hatay'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı05 Kasım 2019 Salı 17:28 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 17:32
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, kazada ölen veya yaralanan olmadı.
Antakya-Samandağ çevre yolu eski hastane kavşağında, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi ile bir otomobil çarpıştı.
Çapmanın etkisiyle içinde öğrencilerin bulunmadığı servis takla attı.
Kazada, ölen veya yaralanan olmadı.
Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: hatay trafik Kazası Antakya öğrenci servisi