Türk siyasetinin önemli isimlerinden Bülent Ecevit, Kıbrıs Fatihi olarak anıldı. Kendisi, hem yazar hem şair hem de devlet adamıydı.

81 yaşında hayata gözlerini yuman Ecevit, genel başkanlık, başbakanlık yaptı. Türkiye'nin çalkantılı yıllarına damga vurdu.

Vefatının 13'üncü yılında Ankara'daki mezarı başında törenle anıldı. Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törene, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, partililer, CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri katıldı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Bülent Ecevit'in siyaset anlayışını şöyle anlattı:

"Bülent Ecevit'in hedefi, ezen ve ezilenin olmadığı, çokça üretip hakça paylaşılan, insanca bir düzende, tam bağımsız Türkiye'nin yaratılması ve sonsuza kadar yaşatılmasıydı."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, Bülent Ecevit'in herkesi kucaklayan bir siyasetçi olduğunu söyledi.

Bülent Ecevit'i anma töreninde eşi Rahşan Ecevit yer almadı. Tören, yapılan duanın ardından katılımcıların mezara karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: TRT Haber

