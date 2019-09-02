Temizlik yapılıyor, duvarlar boyanıyor, ürünler yerleştiriliyor.

Eminönü’nde su baskının yaşandığı tramvay alt geçidi yaya geçişlerine açıldı. Esnaf da yavaş yavaş yaralarını sarmaya ve tezgahlarını açmaya çalışıyor.

Çarşının eski haline gelmesinin 10 günü bulacağı belirtiliyor.

Esnaf, verilen destek sözlerinin yerine getirilmesini bekliyor.

"Kendi çabamızla yaramızı sarmaya çalışıyoruz. Bu arada valimizin talimatı vardı 6 ay kira yardımı, valimiz 6 ayda büyükşehirden alın demişti ama büyükşehirden bir haber gelmedi bildiğim kadarıyla."

İstanbul Eminönü'ndeki tramvay alt geçidini, 17 Ağustos'taki şiddetli yağışta su basmıştı.

Kaynak: TRT Haber