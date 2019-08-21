Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısı sonrası Eminönü’nde alt geçitlerin giriş ve çıkışları kum torbaları ile kapatılırken, esnaf yaşanabilecek yeni bir tehlikeden en az zararla kurtulmanın derdinde.

Büyük bir tadilata giren alt geçidin kullanılmasına zabıta ekipleri tarafından müsaade edilmiyor.

En önemli sorun kanalizasyon ve havalandırma

Eminönü alt geçidi esnafı Ahmet Çalışkan da yaralarını sarmaya çalışanlardan.

100 bin liranın üzerinde zarar uğradığını belirten Çalışkan, taleplerini Valilik ve belediye ekiplerine ilettiklerini söyledi.

Alt geçit esnafının en önemli sorunlarının kanalizasyon ve havalandırma sistemi olduğunu belirten Ahmet Çalışkan, kendilerini ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın bu konular üzerinde önemle durduğunu söyledi.

Temizlenebilecek mallar uygun fiyattan satılacak

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen sel felaketinin ardından kapalı olan Eminönü alt geçidine herhangi bir mal girişi yapılmıyor.

Zarara uğrayan esnaf öncelikle dükkânlarını temizlemeye çalışıyor.

Zarar gören mallardan uygun olanları temizletip tezgâha tekrar koyacaklarını söyleyen Ahmet Çalışkan, en uygun fiyattan bu malları satmayı planlıyor. Çalışkan, “Sattığımız bu ürünlerin parasını çoluk çocuğumuza yedireceğiz. Lağımda deforme olmuş malları insanlara zaten satamayız” diyor.