İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk televizyonunda soruları yanıtlıyor.

"Alınan karar hukuk çerçevesi içerisinde"

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevden alınmasıyla ilgili konuşan Soylu, kararın hukuk çerçevesinde alındığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye bu fotoğrafı bir kere daha gördü. Hepimiz bu acıları, kayıpları, maliyeti ödedi, hepimiz ödedik, bütün millet ödedi. Belediyelerin terör merkezi haline gelmesini herhalde burada tartışmamız lazım. Bir karar alındı. Alınan karar siyasi değildir. Alınan karar hukuk çerçevesi içerisinde bir idari karardır.

Anayasa'nın 127. maddesi İçişleri Bakanlığı'na yetki veriyor. Birçok değerlendirmeleri inanın üzülerek takip ediyorum. Burası bir hukuk devleti. Burada bir taraftan terör örgütü tutacak belediyeleri kendine ait merkez haline getirecek, adayları belirleyecek, oradan kendine finansan, insani kaynak, moral, lojistik, kültürel birikimi gerçekleştirmeye çalışacak, devlet bunları görecek. Mahkemeler bu konuda dava açacaklar. Geçen dönemde görevden aldıklarımızla ilgili birçok tutuklamalar var."

"Polisi öldüren teröristin mezarını ziyaret ediyor"

Belediye başkanlarının kendilerine yöneltilen suçlamalar hakkında sessiz kaldıklarını vurgulayan Soylu şöyle konuştu:

"Size şöyle söylesem, siz FETÖ'nün üyesisiniz desem veya bana deseniz dünyayı koparmaz mıyız? Hiçbirinden bir ses çıkmadı, çıkamaz da. Devlet, hukuk ve demokrasiyle beraber bir daha bu işlere girmeyin diyor. İşini yapıyorsa, bu tip bağlantının içinde değilse benim işim onun görevini rahat bir şekilde yapmasını temin etmemdir. Bunların hepsi mugalata. Önce açılan da var sonradan da açılanlar var. Seçim sürecinde yapılan konuşmalar var. Polisi öldüren teröristin mezarını ziyaret ediyor. Şimdi bu bir kamu görevlisi. Biz ne yapmalıyız? Bırakalım mı?"

"YSK'nın aday belirleme kanunu ile belediye başkanı kanunun ikisi ayrı"

Bakan Soylu, YSK'nın neden adaylığına izin verdiği yönündeki eleştirileri de yanıtladı. Soylu, YSK kanunu ile belediye başkanı kanunun ayrı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bana diyor ki sen tehdit görüyorsan bunu şu çerçeve içinde açığa alabilirsin. Ben bir muhtar açığa aldım. Köyündeki birkaç kişinin koyunlarını çaldı. Ben mahkeme kararı mı beklemeliydim. Kardeşini öldüren belediye başkanını açığa aldım."

Kaynak: TRT Haber