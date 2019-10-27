Emine Bulut, eski eşi tarafından vahşice öldürüldüğünde yanında evladı da vardı. Türkiye, hem Emine Bulut'a hem de 10 yaşındaki kızına ağladı. Bulut, kadın cinayetlerinin simge isimlerinden biri haline geldi.

Merakla beklenen Emine Bulut davasının karar duruşması, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Ekim'de yapıldı. Mahkeme, "ağırlaştırılmış müebbet" ile yargılanan sanık Fedai Varan'ı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bulut'un ailesi, Varan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmemesine tepki gösterdi. Mahkeme heyeti, Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetle ilgili gerekçeli kararında tepkilere yanıt verdi.

Kararda, "Her ne kadar sanık Fedai Varan hakkında, eski eşi Emine Bulut'a yönelik 'tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme' suçundan dava açılmış ise de dosya kapsamına göre eylemin 'kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı anlaşılmıştır." denildi.

Kaynak: TRT Haber