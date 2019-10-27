Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak. Ödeme hizmetleri kapsamında alınan ücretleri belirleme yetkisi Merkez Bankasına verilecek.

Meclis Genel Kurulunda bu hafta ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri kanun teklifi görüşülecek. Teklif, ödeme alanına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkilerinin Merkez Bankasına devrini öngörüyor.

Ödeme ve e-para kuruluşlarına ilişkin denetim yapılması sürecinde uygulanan bazı hususlar PTT için de geçerli olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın salı günü kutlanması sebebiyle bu hafta Genel Kurul iki gün mesai yapacak.

Siyasi partiler grup toplantılarını çarşamba günü gerçekleştirecek. Komisyonlar da yoğun çalışacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 6 Kasım'da 2020 bütçesini görüşmeye başlamadan önce yeni vergi teklifini gündemine alması bekleniyor.

Teklife göre "Dijital hizmet vergisi" adı altında yeni bir vergi gelecek. Gelir vergisi üst dilimi yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılacak. Futbolcular ve lüks konutlarda oturanlar artık daha çok vergi verecek.

Başta Rabia Naz olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da çalışmalarını sürdürecek.

Geçen hafta yapılan toplantıda başkanlık divanı oluşturuldu. Komisyonun çalışma takvimi belirlendi. Komisyon AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında şüpheli çocuk ölümlerini araştıracak.

Kaynak: TRT Haber