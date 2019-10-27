Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim'de devlet dairelerinde yarım gün tatil olmasına rağmen vergi daireleri tam gün işlem yapacak.

28 Ekim Pazartesi günü devlet kurumları yarım gün çalışacak. Ancak vergi daireleri sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması için yarım gün yerine tam gün mesai yapacak.

Ayrıca anlaşmalı bankalardan yapılan ödemeler de saat 22'ye kadar geçerli olacak.

Vergi daireleri 29 Ekim Salı günü ise hizmet vermeyecek.

Kaynak: TRT Haber