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Türkiye
DHA 02.10.2024 11:44

Emekli maaşını çekmeye gitti, ATM önünde gasbedildi

İzmir'de 75 yaşındaki adam, emekli maaşını çekmek için gittiği ATM'nin önünde gasbedildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 25 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Konak ilçesi Murat Reis Mahallesi'nde meydana geldi. ATM'den emekli maaşını çeken H.K.'yı darbedip, elindeki 5 bin lirayı gasbeden şüpheli kaçtı.

Gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı

H.K.'nın şikayeti sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi (SAM) ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Polis, şüphelinin M.E. olduğunu tespit etti. Önceki gün belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.E.'yi saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.E. tutuklandı. 

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Emekli maaşını çekmeye gitti, ATM önünde gasp edildi
Emekli maaşını çekmeye gitti, ATM önünde gasp edildi
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