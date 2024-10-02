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Türkiye
AA 02.10.2024 11:26

Zonguldak'ta kuvvetli yağış sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta kuvvetli yağışın yol açtığı zararın tespiti için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Zonguldak'ta kuvvetli yağış sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

Zonguldak Belediyesi, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, kentte 2 gün süreyle etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrası selin çekilmesiyle zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmaları yürütüyor.

Belediye ekipleri, selin getirdiği balçık, kaya ve ağaç parçalarını yollardan kaldırıp alanın temizliğini gerçekleştiriyor.

Çaydamar ile Mithatpaşa mahallelerinde heyelan sonrası çökme olan bazı yollarda da onarım çalışması başlatan ekipler, iş makineleri yardımıyla enkazları kaldırıyor.

Zonguldak'ta kuvvetli yağış sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bu arada yağışın etkisiyle dere ve yollardan gelen balçıklı su nedeniyle kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Öte yandan ekipler, Üzülmez ve Acılık derelerinin denize sürüklediği atıkların biriktiği Zonguldak Limanı'nda temizlik yapıyor.

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