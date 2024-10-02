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Türkiye
İHA 02.10.2024 10:53

Balık kokusu "60 bin TL" getirdi

Osmaniye'de geçtiğimiz hafta kaybolan ve sahibi tarafından 60 bin TL ödülle aranan kedi, bahçesinde balık pişiren vatandaş tarafından bulundu. Balığın kokusuna gelen kediyi sahibine teslim eden vatandaş, ödülün de sahibi oldu.

Balık kokusu "60 bin TL" getirdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçtiğimiz hafta kaybolan ve sahibi tarafından bulana 60 bin TL ödül verileceği duyurulan kediyi, bahçesinde balık pişiren adam buldu. Balığın kokusunu takip edip bahçesine gelen kediyi sahibine teslim eden adam 60 bin TL ödülü aldı.

Kadirli ilçesinde yaşayan Mehmet Şahbaz'ın "Gece" isimli kedisi geçtiğimiz hafta kayboldu. Sokak sokak kedisini arayan Mehmet Şahbaz ne yaptıysa kediyi bulamadı. Son olarak sosyal medyada kedinin fotoğrafını paylaşıp, bulan kişiye 60 bin TL ödül vereceğini yazan Mehmet Şahbaz'a kayıp kediyle ilgili sayısız ihbar geldi ancak hiçbiri "Gece" çıkmadı.

Balık pişiren vatandaşın yanına geldi

İlçeye bağlı Pazar Mahallesi'nde evinin bahçesinde balık pişiren bedensel engelli Ahmet Alişan isimli vatandaşın yanına bir kedi geldi. Kediye yakından bakan Ahmet Alişan, kedinin 60 bin TL ödülle aranan 'Gece' isimli kedi olduğunu fark etti. Kediyi muhafaza altına alan Ahmet Alişan daha sonra durumu sahibine haber verdi.

Kedinin bakım ve kontrolleri veteriner kliniğinde yapıldıktan sonra kedinin sahibi vaat ettiği 60 bin TL'yi kediyi bulan Ahmet Alişan'a teslim etti.

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