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Türkiye
AA 02.10.2024 10:51

Bartın'ı sağanak vurdu: 7 köy yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı Bartın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu 7 köye ulaşım sağlayan ana güzergah yolları kapandı.

Bartın'ı sağanak vurdu: 7 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte iki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşım sağlanan ana güzergah yolları suyla kaplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yol girişlerine şerit çeken jandarma ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

Öte yandan sağanak nedeniyle Yalı mevkiindeki iskeleler, Çağlayan piknik alanındaki yürüyüş yolları ve bazı büfeler de su altında kaldı.

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