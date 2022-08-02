Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir elektrikli scootera 5 çocuk aynı anda bindi. Bununla da yetinmeyen çocuklar akan trafik içinde ters yönde ilerledi. O anlar trafikte ilerleyen başka sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Çocuklar kamaraya el sallarken, gördükleri manzaraya vatandaşlar, “Bizde gelelim mi’ diye şaşkınlıklarını dile getirdi.

Elektrikli scootera, bir kişiden fazla binmek yasak ve cezai işlem uygulanıyor.