Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 16:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elektrikli scootera 5 kişi binip kazaya davetiye çıkardılar
Antalya’da 5 çocuk bindikleri elektrikli scooterla hem ters yönde ilerledi, hem de tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir elektrikli scootera 5 çocuk aynı anda bindi. Bununla da yetinmeyen çocuklar akan trafik içinde ters yönde ilerledi. O anlar trafikte ilerleyen başka sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Çocuklar kamaraya el sallarken, gördükleri manzaraya vatandaşlar, “Bizde gelelim mi’ diye şaşkınlıklarını dile getirdi.
Elektrikli scootera, bir kişiden fazla binmek yasak ve cezai işlem uygulanıyor.
Etiketler: Antalya Elektrikli Araç
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