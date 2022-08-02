Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kurtuşağı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Hiranur Dilek aydınlatma direğine teması sonucu henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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