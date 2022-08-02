Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 16:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Köpeği vurmak isterken 3 çocuğu vurdu
[Fotograf: TRT Haber]
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sokak köpeğini vurmak isteyen kişi 3 çocuğu vurdu. Yaralanan çocuklar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Y.Y. tüfeği ile sokak köpeğini vurmak istedi. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada bölgede bulunan Y.T., Z.T. ve E.S.P. isimli 3 çocuğa isabet etti.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken şüpheli Y.Y. gözaltına alındı.
Hastanede tedavileri tamamlanan çocuklar taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi
Etiketler: Sakarya Bireysel Silahlanma Sokak Hayvanları
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