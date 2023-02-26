Depremde Kahramanmaraş Elbistan'daki her iki binadan biri hasar aldı. İlçeyi enkazdan temizlemek için ekiplerin aralıksız mesaisi sürüyor.

Elbistan’ı temizlemek için 300 kişilik ekip çalışıyor, günde 60 enkaz ilçe dışına çıkarılıyor.

"Pazartesi günü Elbistan başka bir sabah uyanacak"

Elbistan Koordinatör Valisi Gökmen Çiçek, "Elbistan'da enkaz bırakmayacağız. Bütün enkazları Elbistan'ın üç gün içerisinde temizlenmiş olacak. Pazartesi günü Elbistan başka bir sabah uyanacak. Çünkü konteyner kentleri kurulmuş, enkazı kaldırılmış, vatandaşlar birçoğu konteyner kentlere yerleşmiş olacak" dedi.

Çadırlarda kalan depremzedeler için konteyner kentler hazırlanıyor.

İlk etapta hasta, yaşlı ve çocuklu aileler kalacak

Türkiye'de ilk kez konteyner çarşı Elbistan'a kurulacak. Barınma için 9 konteyner kent inşa edilecek.

Elbistan'a kurulacak ve 300 aileye hizmet verecek konteyner kentin 4 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Konteyner kentlerde ilk etapta hastalar, yaşlılar ve çocuklu aileler kalacak.

Haber: Abdulvahap Kartal

Kamera: Serhat Alabuğa