Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükelçiliğimiz koordinasyonuyla Türkmenistan’dan deprem bölgesine yardım malzemesi göndermeye devam ediyoruz. En son dün geceki THY uçağıyla 130 yatağı daha Türkiye’ye gönderdik. Acil ihtiyaç duyulan malzemelerin doğru noktaya ulaşmasını sağlıyoruz." ifadelerine yer verdi.