Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkmenistan'dan depremzedeler için 130 yatak daha gönderildi
[Fotograf: AA]
Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçiliği koordinasyonuyla Türkmenistan’dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarına 130 yatak daha gönderildi.
Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükelçiliğimiz koordinasyonuyla Türkmenistan’dan deprem bölgesine yardım malzemesi göndermeye devam ediyoruz. En son dün geceki THY uçağıyla 130 yatağı daha Türkiye’ye gönderdik. Acil ihtiyaç duyulan malzemelerin doğru noktaya ulaşmasını sağlıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Türkmenistan Deprem
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