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Türkiye
İHA 10.12.2023 15:12

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Elazığ’da emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 3’ü kadın 7 şüpheli yakalandı.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Ekipler, kente uyuşturucu madde sokulacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 3’ü kadın olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramalarında çanta içerisinde 1 kilogram 886 gram metamfetamin, uyuşturucu üretim maddeleri, 2 bin 900 euro ve bin 25 lira ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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