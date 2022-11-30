Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 21:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da şüpheli çantadan bebek bezi ve kıyafet çıktı
[Fotograf: İHA]
Elazığ'da kaldırımda unutulan bir çanta vatandaşlara kısa süreli panik yaşattı. Ekipler tarafından fünye ile patlatılan şüpheli çantadan bebek bezi ve giysi çıktı.
Malatya Caddesi'nde kaldırımın üzerinde şüpheli bir çanta görenler durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri çantanın bulunduğu alanı güvenlik şeridine aldı.
Olay yerine giden ekipler hazırlığın ardından şüpheli çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı.
Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatılan çantadan bebek bezi ve giysi çıktı.
Etiketler: Elazığ
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