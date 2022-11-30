Malatya Caddesi'nde kaldırımın üzerinde şüpheli bir çanta görenler durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri çantanın bulunduğu alanı güvenlik şeridine aldı.

Olay yerine giden ekipler hazırlığın ardından şüpheli çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı.

Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatılan çantadan bebek bezi ve giysi çıktı.