Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Batman'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Batman-Hasankeyf kara yolu sanayi mevkiinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
Son Haberler
- 21:45
- 21:44
- 21:41
- 22:20
- 21:29
Sıradaki Haber
Samsun'da odunluğa gizlenmiş tarihi eserler ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz