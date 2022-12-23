Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü
[Temsili fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Keban ilçesinde iki kişi arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi hayatını kaybetti.
Altıyaka köyünde husumetli Übeyd Erdem ve Orhan Ç. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İddiaya göre, Orhan Ç.'nin tüfekle ateş açması sonucu Erdem olay yerinde yaşamını yitirdi.
Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Elazığ
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