Doğan Mahallesi'ndeki bir evde Sevim Çetinkaya ve S.K.'den haber alamayan arkadaşları eve gitti.

Evde, baygın halde bulunan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Çetinkaya ve S.K., olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çetinkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan S.K. de Diyarbakır'a sevk edildi.

Çetinkaya'nın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Şeyh Musa Mezarlığı'na defnedildi.