Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dağ keçisi avlayan kişiye 250 bin lira ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde dağ keçisi avlayan kişiye, 250 bin lira para cezası uygulandı.
Jandarma ekipleri, Suşehri ilçesi Yelkesen köyü yakınlarında arazide dağ keçisi avlandığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, bölgede dağ keçisi avlayan N.Ç.'yi avladığı keçiyle yakaladı.
Yasa dışı avlanan N.Ç.'ye 250 bin lira idari ceza kesildi.
Etiketler: Sivas Kaçak Avcılık
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