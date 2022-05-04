Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte trafikte aksamalar yaşandı.
Elazığ'da sağanak ve dolu nedeniyle birçok cadde ve sokak ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.
Su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri alt geçitleri geçici olarak trafiğe kapattı.
Su birikintisi oluşan noktalarda, trafik ekiplerince araçların geçişi kontrollü sağlanıyor.
Öte yandan kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Etiketler: Elazığ Yağış Sağanak Hava Durumu
Son Haberler
- 17:33
- 17:28
- 17:26
- 17:07
- 16:53
Sıradaki Haber
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda dönüş yoğunluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz