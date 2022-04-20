Hürriyet Caddesi üzerinde park halindeki, içerisinde inşaat ve boya malzemelerinin bulunduğu minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının etkisiyle fireni boşaldığı ifade edilen minibüs önde bulunan park halindeki minibüse arkadan çarptı.

Kısa sürede büyüyen yangında araçta bulunan 5 işçiden 1'i alevlerin etkisiyle yaralandı. Yaralanan işçi olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, öndeki minibüste de hasar meydana geldi.