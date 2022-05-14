Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da otomobilin çarptığı 30 koyun telef oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 30 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 LP 9864 plakalı otomobil, Kulundere köyü mevkiinde koyun sürüsüne çarptı.
Kazada, 30 koyun telef oldu, araçta hasar oluştu.
Yolda kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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