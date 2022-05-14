Hırsızlık olayı, Pamukkale'nin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti.

Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip durumu polise bildirdi.

Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not buldu.

Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi. Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını fark etti.

Karademir, evine giren hırsızdan şikayetçi oldu.

Hırsızlık olayından sonra çocuklarının tedirgin olduğunu dile getiren Karademir, hırsızlara çağrıda bulunarak, "Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Başka yerde yedekleri de yok. En çok hatıralarımızın çalınmasına üzülüyorum. Bilgisayarı geri getirirse şikayetimi geri alacağım" dedi.