İstanbul'un Çatalca ilçesinde Alaattin Ç.'nin kullandığı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, gümrük sırası bekleyen tıra arkadan çarptı.

Otobüs sürücüsü Alaattin Çakı, çarpmanın etkisiyle direksiyonda sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otobüs şoförü Alaattin Ç.'yi ağır yaralı olarak bulunduğu yerden çıkardı.

Alaattin Ç. ile hafif yaralanan tırın sürücüsü, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza sırasında yolda seyir halinde olan ve otobüsten kopan parçaya çarpan bir otomobilde de hasar oluştu.