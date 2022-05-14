Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 01:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Kocaeli'de uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.
Kocaeli'de emniyet ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 11 Mayıs'ta Gebze ve Kartepe'deki 3 operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.
Çalışmalarda 78.4 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile 19 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 865 lira ele geçirildi.
Kullanmak için uyuşturucu satın aldığı değerlendirilen 6 şüpheli serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen diğer zanlılar M.Y., Ü.A., M.Ç., F.Y. ve C.Ö. tutuklandı.
Etiketler: Kocaeli Uyuşturucu Narkotik
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