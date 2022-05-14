Kocaeli'de emniyet ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 11 Mayıs'ta Gebze ve Kartepe'deki 3 operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.

Çalışmalarda 78.4 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile 19 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 865 lira ele geçirildi.

Kullanmak için uyuşturucu satın aldığı değerlendirilen 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen diğer zanlılar M.Y., Ü.A., M.Ç., F.Y. ve C.Ö. tutuklandı.