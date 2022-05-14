Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 01:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir'in Çeşme ilçesinin 7 kilometre uzağında gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.08'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 10,62 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine 7,27 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 01.08'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) May 13, 2022
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Etiketler: Deprem İzmir Ege Denizi AFAD
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